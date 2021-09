La abstención “por responsabilidad” de los grupos de la oposición de Redondela permitió al gobierno local aprobar una prórroga excepcional para el Servizo de Axuda do Fogar (SAF), que seguirá prestando la empresa Valoriza hasta el próximo 31 de diciembre o hasta que se apruebe el nuevo pliego para proceder a una nueva adjudicación. El acuerdo se adopto el pasado lunes en un pleno extraordinario in extremis,puesto que el contrato finalizaba hoy, día 15. El Servizo de Axuda do Fogar atiende a más de 150 personas dependientes del municipio redondelano.

Los distintos grupos de la oposición recriminaron al gobierno local su falta de previsión por esperar hasta el último momento para hacer una propuesta, una situación que les obligó a abstenerse “por responsabilidad”, puesto que en caso de que no se aprobara, los usuarios se quedarían sin un servicio fundamental para las personal dependientes, además de la pérdida de empleo de sus trabajadores.

Incremento económico

La prórroga contempla un incremento económico que la concejala de Servizos Sociais, Iria Vilaboa, justificó por el aumento de los costes que tiene que afrontar la empresa debido a la pandemia de coronavirus y la compra de material de protección frente al COVID-19, el incremento del coste de combustible de los desplazamientos y el aumento de la masa salarial, entre otros motivos.

Tanto AER como BNG pidieron que se estudie la remunicipalización del servicio y el PP dijo que era una muestra más de la “incapacidad del PSOE” para gobernar.