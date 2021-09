Las mascarillas, nunca por el WC

“Las toallitas no son biodegradables, por mucho que lo ponga en el envase. No lo son”, recalcan desde la adjudicataria. Tampoco los protectores faciales con los que convivimos desde hace más de un año. Unas pegatinas a todo color con instrucciones explicarán a los vecinos dónde tirar cada tipo de producto en los aseos de edificios públicos y colegios, así como en los baños de bares y restaurantes. Y es que la Asociación de Empresarios do Val Miñor (OValmi) colabora en la iniciativa. Su propio presidente, José González Goce, admitió que los atrancos son un gran problema para la hostelería, donde “es muy habitual tener que desatascar los inodoros por uso incorrecto”. El alcalde apunta a la necesidad de concienciar “porque cada vez hay más problemas en el saneamiento asociados al consumo doméstico, cuando históricamente el principal problema de contaminación venía de los vertidos industriales”. Desde Aqualia, lamentan “la tendencia generalizada al mal uso de los productos que no deben tirarse al váter, de manera que producen notables acumulaciones y tapones que implican sobrecostes técnicos y económicos.