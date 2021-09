El centro cultural de Vincios alberga mañana domingo la tradicional Festa do Socio e do Veciño que organiza la asociación vecinal “O Galiñeiro” en colaboración con la comunidad de montes, el Concello y la Diputación. Habrá una comida tradicional y actuaciones de música tradicional a lo largo de todo el día, con la participación de la banda de música local, el coro Cantares do Brión y el grupo de gaitas local e invitados.