El comercio de Gondomar clama consenso antes de peatonalizar Rosalía de Castro

Los trámites para contratar las obras de peatonalización de la Praza Rosalía de Castro de Gondomar avanzan y el nerviosismo se apodera de los comerciantes y hosteleros del entorno, máxime cuando están a punto de comenzar ya los trabajos para humanizar la aledaña Rúa Manuel Alonso. Temen la ruina de sus negocios. “No momento en que os nosos clientes entendan que entrar en Gondomar é moi complicado e aparcar é imposible, simplemente deixarán de vir”, resumen en un escrito presentado por registro municipal para reclamar consenso al gobierno socialista. Una treintena de titulares de establecimientos, más de la mitad de los que se concentran en la zona, firman el texto que urge modificar el proyecto con la participación de los afectados.

Y es que consideran que todavía hay tiempo. El Concello abrió el proceso de contratación a través de un concurso público en julio con un precio de salida de 833.000 euros. El plazo de presentación de ofertas se ha cerrado con un total de cuatro sobre la mesa –Civisglobal, COVSA, Manuel Pérez Portela y la misma que ejecutó la Praza Paradela, Pracet Servicios y Obras–, pero los afectados no dan nada por perdido hasta que las máquinas aterricen en el entorno.

Trabajar en conjunto

Por eso creen que es el momento de reunirse con el gobierno municipal y trabajar en conjunto en busca de soluciones beneficiosas para todos. De entrada, plantean una lista de propuestas al regidor a través del escrito. Piden que se habiliten zonas de aparcamiento alternativas “adquirindo os terreos lindantes co Matadeiro Vello e xestionando a apertura do aparcamento subterráneo existente no edificio que alberga negocios como Libraida, A Sibarita, etc,de uso gratuito como mínimo dúas horas”. En ese sentido, sugieren un sistema de control del tiempo del estacionamiento que permita un uso racional respetando a los residentes.

Consideran justo que se les congelen las tasas e impuestos mientras duren las obras, previstas a lo largo del invierno, y proponen una redordenación del tráfico para que se permita circular en sentido ascendente por Manuel Alonso con giro a la izquierda y salida por la Rúa Portugal. Apuntan a la idoneidad de permitir la movilidad de vehículos desde Elduayen para cruzar Rosalía de Castro. “Esta praza debe ser máis versátil do que propón o proxecto actual”, subrayan. Creen adecuado asimismo cambiar el sentido de la Rúa Emigrante, para subir hacia la futura rotonda con las carreteras de Morgadáns y Peitieiros para optimizar la conexión de la villa.

Insisten en la urgencia de ponerse a trabajar para llegar a acuerdos con el alcalde que, según aseguran, manifestó su disposición en una reunión el pasado 1 de julio a incorporar modificaciones en el proyecto. Este diario ha tratado de recoger la postura de Ferreira al respecto sin éxito.