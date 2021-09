El PP de Redondela critica la a la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, por aceptar “sin rechistar” que el peaje de la AP-9 en Rande no se vaya a retirar para todos los usuarios, y le acusan de supeditar los intereses de los vecinos a los de Audasa y PSOE al asumir el argumento defendido por la concesionaria y el Ministerio de Fomento de que el cobro no puede suprimirse “para no colapsar Vigo”, tal y como justificaba recientemente el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes.

La gratuidad de este tramo entre Vigo y Rande solo se aplica a los vehículos que realicen el mismo trayecto de ida y vuelta en el plazo de 24 horas y que usen el telepeaje como medio de pago.

La portavoz popular, María del Carmen Amoedo, también lamenta “el desprecio de la alcaldesa y del Partido Socialista” hacia la Asociación de Afectados por la AP-9, entidad con la que no ha querido reunirse, pese a que sí lo hicieron los demás grupos de la Corporación, y ni ha convocado la comisión de seguimiento de las obras de la autopista como le reclama este colectivo.

“Digna Rivas parece más preocupada por los colapsos imaginarios de Vigo que por los problemas reales de tráfico que sufre Chapela como consecuencia de una situación que discrimina a Redondela frente al Morrazo. ¿Acaso cree la alcaldesa que los redondelanos ‘colapsamos más’ que los ciudadanos del Morrazo?”, cuestiona Amoedo.

Vecinos de segunda

La edil socialista califica de “vergonzosa” la excusa para evitar retirar el peaje y reprocha a la regidora de Redondela por “permanecer callada mientras permite que sus vecinos sean considerados de ‘segunda’ frente a los habitantes de O Morrazo, a los que no se obliga a contratar servicios bancarios para disfrutar de descuentos en el peaje”.

Por último, Amoedo lamenta que Rivas se renunciase a exigir a Audasa y al Gobierno central que cumplan con los compromisos adquiridos durante el proceso de ampliación del puente de Rande, entre ellos la reposición de viales en Chapela, la reforma del puente de Trasmañó y la instalación de pantallas acústicas.