‘Valtea’ y ‘Más que 2’ logran los Deliciosos como mejores blancos de Condado de Tea

Valtea, monovarietal albariño, y Más que 2, polivarietal condado, son los blancos más deliciosos de 2021 en Condado de Tea, según un panel de catadores elegido por el Consello Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. El tinto Señorío de Rubiós Mencía, de la bodega Señorío de Rubiós, fue elegido el tinto mejor de Condado de Tea.

Los Deliciosos se otorgaron en la cata celebrada ayer en Salvaterra con motivo de la 62 edición de la Festa do Viño do Condado de Tea, en una versión reducida debido al COVID-19, con un panel en el que participaron 11 catadores expertos.

Entre los albariños, además de Valtea, de Vilarvín, que consiguió el primer puesto, fueron premiados los vinos Bágoa do Miño, de As Laxas (2º), y Nora de Bodegas Viña Nora (3º). Con respecto a los condados, polivarietales elaborados con albariño, treixadura y loureiro, la primera posición fue para Más que 2, de bodegas La Val, el segundo puesto para Arbastrum, de la Cooperativa de viticultores Eidosela, y el tercero para As Laxas, de Bodegas As Laxas, que en este ocasión fue también la bodega que más premios logró en la fiesta.

Con todo, los catadores expresaron durante la cata ciega de los vinos que se sometieron a examen, la gran calidad de estos caldos de Condado de Tea este año, con un excelente muy alto. Lo que es posible no solo por la calidad de la uva y ubicación de los viñedos, sino también por la gran experiencia de elaboración de los bodegueros de la comarca, según Antonio Alen, presidente y Gran Mestre de la Cofradía de Vinos de Condado de Tea y espumosos.

Al acto de la cata también asistió el presidente de la Denominación, Juan Gil de Araujo, que destacó la gran calidad de toda la denominación en esta añada y animó a los productores a seguir trabajando en la misma línea.

A los actos reducidos de la fiesta, entre ellos el túnel del vino, acudió la directora xeral de Turismo de Galicia, Nava Castro, que destacó el empuje de la subzona de Condado de Tea en el aspecto turístico.

La alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, agradeció la buena marcha de esta fiesta reducida que tiene razón de ser “para homenajear al vino y a toda su cadena de producción” y abogó para que la normalidad vuelva “y en 2022 celebremos las fiesta como la hicimos siempre”.