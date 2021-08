Ponteareas mantendrá cerradas dos aulas de la Escuela Infantil para evitar sanciones

Ponteareas mantendrá cerradas en el próximo curso las dos aulas de la Escuela Infantil que la Xunta le obligó a clausurar a principios de este año por no cumplir con la normativa vigente. El PP ponteareano denuncia que “el bipartito no ha movido ni un solo papel para licitar las obras y solucionar este problema”, mientras que la edil de Bienestar Social, Verónica Carrera, aclara que “Ponteareas no puede permitirse un año con la Escuela Infantil cerrada. Por eso optamos por aplazar la ejecución del proyecto de legalización al momento en el que Ponteareas cuente con la nueva Escuela Infantil prevista. Solo en ese caso podremos trasladar al alumnado y ejecutar las obras”.