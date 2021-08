El gobierno local de Ponteareas “lamenta profundamente” las sanciones impuestas por la Xunta de Galicia a la residencia de mayores del municipio. Según una información facilitada por el Concello, el Gobierno autonómico alude a que el centro “acoge a usuarias y usuarios dependientes cuando las plazas son para personas con autonomía”, pero lo que “no consideran es que estas personas no tienen otra alternativa asistencial”, denuncia la concejal de Benestar Social, Verónica Carrera.

La edil explica que “llevan tiempo esperando por una plaza en un centro especializado dependiente de la Consellería de Política Social del Gobierno gallego que no termina de llegar”, y que, “para proteger su salud”, en el Ayuntamiento se decidió mantenerlas dentro del servicio, a pesar de no ser “nuestra competencia”.

“La resolución de asignación de plaza no depende del Ayuntamiento, sino de la Xunta”, explican. Además dicen “que curiosamente el gobierno galego es la causa de que se produzca la situación que a su vez denuncia cómo motivo de infracción”, afirma la concejal.

Recuerda que la administración local destina en torno a 2 millones de euros a servicios impropios para resolver necesidades que son competencia de la Xunta. Por todo esto, desde el Ayuntamiento solicitan “el archivo del expediente sancionador”, y recuerdan que el objetivo de las instituciones públicas “debe estar en la búsqueda del bienestar social de las personas”.

Otras tres faltas

Esta sanción, “aunque la más grave”, no es la única impuesta a la residencia. La Xunta añadió tres faltas más a las que el Ayuntamiento respondió con sendas alegaciones. El importe total que reclaman desde Política Social es de 10.003 euros.

La alcaldesa, Cristina Fernández Davila, afirma que solicitó en más de una ocasión una reunión con la Consellería de Política Social para solucionar esta y otras problemáticas. Recuerda que en Ponteareas “siempre tendremos a mano tendida con la Xunta para mejorar el bienestar del vecindario”.

Por parte de la consellería de Política Social se informa que la sanción impuesta a la residencia es la respuesta a un expediente en el que los propietarios de la residencia no respondieron y añaden que parte de una inspección.

Según Política Social la residencia no está adaptada para personas no válidas para lo cual habría que modificar las instalaciones y cumplir con la Ley en relación al personal que debe atender el centro. Explican que no se ha valorado la propiedad de la residencia sino el incumplimiento de la Ley, que es igual para todos.