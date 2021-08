La pandemia frenó en seco la actividad cultural, que, tras una larga cuarentena, ha tenido que adaptarse a la reducción de aforos y demás protocolos sanitarios. La música ha sido uno de los sectores más perjudicados, sobre todo para las bandas que comenzaban a levantar el vuelo antes del primer estado de alarma de marzo de 2020. Una de ellas es Xente Tóxica, un grupo de rock del Val Miñor al que, tras un estreno a lo grande como teloneros de Heredeiros da Crus en abril de 2019 en Baiona, casi no le dio tiempo a disfrutar de sus primeros éxitos. Llegó la pandemia y los obligó a bajarse de los escenarios.

Pero, el show debe continuar, por lo que mañana, jueves, ofrecerán su primer concierto tras casi dos años alejados de los escenarios; pero no de la música, pues han aprovechado todo este tiempo para evolucionar como banda, componer nuevos temas y grabar su primer videoclip, “Alén do ceo e do mar”. “Son canciones con un componente social bastante implícito. Creemos que el rock and roll tiene que tenerlo. Una forma de mover conciencias y cambiar un poquito el mundo en el que vivimos”, explica Toje, el vocalista del grupo.

Reciente incorporación

Completan el cuarteto Carlos Norio, a la guitarra y coros; Nacho Lima, a la batería; y Jordi Rivas, al bajo. Este último es una reciente incorporación, ya que el anterior bajista, Gonzalo Cabaleiro, tuvo que abandonar Xente Tóxica hace pocas semanas por motivos de movilidad laboral. Y es que estos cinco amantes de la música, a las puertas de los 40 años, compaginan su pasión por el rock con sus responsabilidades laborales.

“Cada uno viene de participar en proyecto de diferentes estilos, como el metal o el pop”, indica el baionés Toje, explicando que fue su pasión común por el rock lo que los unió. Mañana, a las 21.00 horas, en el Parque da Palma de Baiona, retoman su actividad musical en casa, en el mismo lugar donde hace un par de años tocaron ante los cientos de personas que acudían a disfrutar de Heredeiros da Crus. “Fue una pasada”, recuerdan. El concierto será gratuito, pero es necesario reservar entradas en www.baiona.gal/calendario. Prometen alguna que otra sorpresa y mucho rock and roll.