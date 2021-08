Las entradas gratuitas para asistir al Festival Rock in Río Tea de Ponteareas los días 27 y 28 de agosto, se han agotado en tres días a la venta. Las actuaciones de GHZ y SonDaRúa, el viernes, y de M-Clan y Eladio e UKA, el sábado, han agotada las 400 entradas disponibles. Los organizadores aseguran que, por su experiencia, entre un 30 y un 40% de las personas con entrada finalmente no asisten, así que ruegan a quienes no vayan a utilizarlas que las anulen con antelación.