Baiona inaugura hoy el ciclo “Concertos na fin do mundo”, que recorrerá cuatro faros gallegos. El primer es el de Cabo Silleiro, en el municipio miñorano, para el que no quedan entradas. Hoy actuará el grupo As Tanxugueiras, Pablo Lesuit y la dj gallega Russinhha. Los eventos son al aire libre y cuentan con un aforo de entre 100 y 250 personas.