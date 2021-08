La programación cultural de verano de Redondela acoge mañana una jornada dedicada al jazz que se desarrollará a partir de las 21.00 horas en la Finca do Carballo das Cen Pólas, en Reboreda. El plato fuerte de la actuación será el músico Pedro Andrea, que saltará al escenario a las 22.00 horas. Considerado como uno de los guitarristas más importantes de la escena musical del país, fue el primer español que ganó el premio do Guitar Player Magazine (USA, 1996) con una versión de The Long Train Running. Cuenta con 16 discos en su haber y en uno de ellos cuenta con colaboraciones de Miguel Bosé, David Summers, Antonio Vega y Teo Cardalda. Asimismo ha participado como guitarrista en giras y en grabaciones de artistas como Miguel Bosé, Carlos Santana, Manolo García, Rosana, Luz Casal, Malu, Sergio Dalma, Hombres G, Ana Torroja, Ella Baila Sola, Víctor Manuel, Aute, Rosario, David Bisbal, entre otros.

Los teloneros de la actuación serán los pontevedreses Mr. River, una banda que cuenta con Miguel del Río como compositor y guitarra; Santi Mar, en el bajo y Marcos Corbacho en la batería.