“Estamos decepcionados tras gobernar con el PSOE, pero hemos sido valientes”

La ruptura de la coalición en Redondela entre el PSOE y la Agrupación de Electores (AER) deja al gobierno de la socialista Digna Rivas en una complicada situación, con solo siete concejales de los 21 de la corporación. Una crisis motivada por la decisión unilateral de la propia alcaldesa de retirar las competencias de limpieza de playas al concejal de la formación asamblearia Roberto Villar y que ahora obligará a los socialistas a afrontar los próximos dos años de mandato en solitario, en clara minoría y muy debilitados. Un escenario propicio para que el PP, que cuenta con nueve ediles, presente una moción de censura, aunque para ello necesitaría el respaldo de AER o BNG.

–¿Hay alguna posibilidad de dar marcha atrás a la situación?

–La única condición que pusimos fue la salida de Digna Rivas como responsable de la ruptura del pacto de forma unilateral, pero no nos han contestado ni nos han ofrecido ninguna propuesta. Entendemos que los proyectos de los partidos están por encima de las personas y que nadie es imprescindible, pero ellos parece que lo ven de otra forma.

–¿Se arrepienten de haber entrado a gobernar con el PSOE?

–La palabra no es arrepentimiento, es decepción. Está claro que no estamos contentos, pero al menos fuimos valientes. Preferimos esto a no haber entrado a gobernar y estar luego diciendo: “¿Y si lo hubiéramos hecho?”. En los anteriores mandatos no fue fácil dejar gobernar al PP porque la ideología predominante en nuestra agrupación es progresista, de izquierdas, pero apostamos por una oposición constructiva, con propuestas y llegando a acuerdos, siempre en beneficio de todos los redondelanos. Y en este mandato consideramos que era el momento de un gobierno distinto al del PP, así que nadie nos puede acusar de no haber cumplido nuestra palabra.

–Pero la realidad es que el bipartito nunca funcionó, como reconocieron el pasado mes de diciembre, cuando calificaron de “agridulce” su situación en el gobierno.

–Nosotros siempre pusimos por delante el trabajo, la igualdad de oportunidades y las necesidades de los vecinos, pero es cierto que no ha funcionado. Tenemos dinámicas diferentes al PSOE, entendemos la política de forma distinta. No nos preocupan las fotos, ni buscamos un puesto en la Diputación, ni hacemos las cosas pensando en ganar en votos... solo nos preocupa el bien común de todos los redondelanos. Cuando dijimos que nuestro paso por el gobierno nos dejaba un sabor agridulce era un toque de atención para cambiar las cosas, pero solo conseguimos que se molestasen y no cambió nada. Incluso empeoró. No hemos trabajado cómodos.

–Parece que la retirada de las competencias de playas a Villar fue como la gota que colma el vaso.

–Fue algo que no esperábamos y que acabó por romperlo todo. Pero antes de este episodio de la limpieza de playas hubo otra crisis importante por el tema de la Policía Local. Todavía hoy la alcaldesa no ha dado explicaciones de por qué asumió un cuadrante en el que había días sin efectivos policiales en Redondela. Y tampoco por la dimisión de la concejala de Interior y también el pasado año del primer teniente alcalde de Redondela, Leonardo Cabaleiro.

–¿Cree que salen reforzados o perjudicados?

–Salimos orgullosos porque hemos dado la oportunidad a la gente a que nos haga propuestas y dé su opinión sobre distintos asuntos. Creo que quedamos como honestos y coherentes, no pedimos más.

–¿Cómo será su oposición tras salir del gobierno?

–Será como siempre, responsable y constructiva. Aquí no cabe el rencor, por lo que si traen propuestas interesantes las estudiaremos y las apoyaremos. Desde que AER existe el destino quiso que fuéramos llave para todo, algo que nos coloca siempre el foco encima y que supone mucho desgaste. Hagamos lo que hagamos siempre nos van a criticar por un lado o por otro, pero lo asumimos como parte de nuestra responsabilidad.

–También son clave para una posible moción de censura. ¿El PP se ha puesto en contacto con ustedes?

–Antes de anunciar que dejábamos el gobierno local tuvimos una reunión con el PP y nos dijeron que ellos no se iban a meter mientras que no resolviéramos la situación. Pero supongo que pasado un tiempo irán a la carga y plantearán propuestas, porque la moción de censura siempre va a estar ahí con un gobierno tan debilitado. Pero no es cosa nuestra, cada uno debe asumir sus responsabilidades. Nosotros lo que hicimos fue dar un paso atrás y ahora realizaremos un traspaso de poderes ordenado. Luego tendremos que estar a la expectativa a ver que proponen los distintos actores.