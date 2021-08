Una pareja abre una tienda de vinilos en Tui: “Nos dicen que estamos locos”

“La gente que pasa por aquí me pregunta si estoy loco por abrir esto ahora, en plena pandemia. ¿Pero por qué no?”, se cuestiona Jesús Rodríguez. Aunque estos primeros días están siendo difíciles a niveles de venta, y los clientes están siendo fundamentalmente turistas, Jesús y María son optimistas. Porque lo que ellos ofrecen son los discos originales, no las reediciones que llegarían con el paso de los años. Y además son la única tienda de Vinilos que hay en toda la comarca del Baixo Miño, por lo que se pueden convertir en un foco de atracción para los amantes clásicos de la música. Y además tienen a la venta desde vinilos de The Beatles valorados en unos mil euros, hasta otros de Antonio Machín, Yes o Isabel Pantoja que se venden a precios muy reducidos.

"Queríamos probar suerte"

“Si sale mal cerraremos, pero queríamos emprender y probar suerte. Ahora nos estamos nutriendo sobre todo de visitantes que están de paso por Tui y se paran al ver la tienda. A ver qué tal va el negocio en invierno”, explica este tudense de 56 años. De momento, lo que más está atrayendo a los compradores son las cajas con vinilos de artistas como Rafael, Tina Turner o Simon&Garfunkel que están en la entrada y se pueden comprar por cinco euros. Pero el abanico es enorme. Creedance Clearwater Revival o Led Zeppelin son algunas de las bandas que protagonizan el catálogo más exclusivo del establecimiento.

Tanto él como su pareja se quedaron en paro antes de la pandemia, y por eso decidieron embarcarse en esta aventura. “Fue ella la que decidió llevar a cabo este proyecto y es la principal responsable del proyecto que acabamos de poner en marcha. Sabemos que lo tenemos todo en contra: la pandemia, mucha gente no conoce ni lo que son los vinilos... Pero hay que ser valientes. Al ofrecer ediciones originales de los discos esperamos atraer también a compradores de otros municipios. Porque lo que tenemos aquí no lo hay en ninguna otra tienda de Galicia. Y hay muchas personas a las que les sigue gustando el rock y ven que no tienen un lugar en el que poder hacerse con vinilos históricos, que además se han revalorizado muchísimo en los últimos meses. Lo que antes costaba quince euros ahora prácticamente vale el doble”, asegura Jesús.