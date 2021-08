Una bodega familiar de la subzona de Soutomaior, propiedad del matrimonio formado por Noelia Calvar y Simón Barcia, conquistó el pasado fin de semana por primera vez la Medalla de Oro en la Festa do Albariño de Cambados. Se trata de la firma Noelia Babelia de Soutomaior, que presentó al concurso un monovariental que producen en una finca de solo 5 hectáreas de extensión.

–¿Qué supone este premio para una pequeña bodega como la suya?

–Supone dos cosas y ambas muy importantes para nosotros. En primer lugar, lo vemos como el cumplimiento del objetivo inicial que nos marcamos con este proyecto. Arrancamos en 2010 con el objetivo de situar los albariños de Soutomaior entre los mejores del mundo y pusimos en marcha nuestra plantación con ese objetivo. Creíamos que íbamos a tardar mucho más tiempo, pero la verdad es que todo se está sucediendo muy rápido. Es un orgullo enorme haber ganado la Cata do Albariño y una sorpresa enorme ver como se ha reflejado en un aumento de ventas abrumador.

–¿Están notando ya de manera directa el prestigio del premio?

–Lo estamos notando muchísimo. La Cata do Albariño es el mayor reconocimiento dentro de una Denominación de Origen tan reconocida como la de Rías Baixas. Hay otros certámenes que ganas y la trascendencia no es tanta, pero lo de la Cata do Albariño es un disparate a todos los niveles. Sin ir más lejos, las ventas del vino se multiplican por cien. Nosotros somos una bodega pequeña y lo notamos no mucho, muchísimo.

"Nuestro vino tiene una alta influencia atlántica a lo que ayuda la baja fertilidad de la tierra"

–¿Cómo define el vino ganador?

–Es un vino monovarietal, una de las dos líneas de producción de albariño. Aquí se dan dos circunstancias, una que estamos muy cerca del mar y también que somos un terreno montañoso. Tenemos la confluencia de estas características singulares y eso se refleja en un racimo y en una uva muy concreta. Nuestro vino tiene una alta influencia atlántica a lo que ayuda la baja fertilidad de la tierra y que se nota también en una acidez muy integrada.

–Ustedes se encargan de todo el proceso de elaboración. Más artesanal no puede ser.

–En nuestro caso somos nosotros dos los que nos encargamos de todo. Desde la etiqueta y el diseño de la botella pasando por las cajas, embalajes… Solo contratamos gente para la vendimia. Yo soy ingeniero industrial, pero hace cuatro años decidí dedicarme de pleno a la bodega. Noelia todavía trabaja como economista.

–Parece que han decidido aplicarse aquello de mejor poco y bueno que...

–Calidad y tamaño no son siempre directamente proporcionales, más bien al contrario en la mayoría de los casos. Nuestra baza es el mimo que ponemos en una única parcela. Todo nuestro proceso es concentrado para una producción de aproximadamente 18.000 botellas. Rondamos los 14.000 del vino ganador y ahora mismo está totalmente agotado después de la avalancha tras el premio en Cambados. Una hora después todo el vino estaba agotado.