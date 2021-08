Por fin, tras años de espera, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes Fomento) se encuentra redactando el anteproyecto de la variante que concectará la A-52 con Ponteareas. No obstante, todos los trazados que propone el Gobierno para ejecutar esta infraestructura desembocan en las parroquias de Arnoso, Xinzo o Areas, siendo esta última la opción principal. Así lo advierte el grupo municipal del PP, que ha tenido acceso al proyecto de la obra que, actualmente, no cuenta con partida económica en los Presupuestos Generales del Estado. “Nefasto. El trazado que proponen no tiene otro calificativo”, lamentan los populares.

El Partido Popular recuerda que en 2019 el Ministerio de Fomento ya sondeó el trazado de la circunvalación, desde la salida de la A-52, en Angoares, y desviándolo por el margen oeste del caso urbano, con salida en la N-120, por encima del instituto O Barral. Esta propuesta reducía considerablemente el tráfico por la parroquia de Angoares y por la N-120, entre las parroquias de Xinzo, Areas, Arnoso y hasta el cruce de Mondariz, donde a diario se producen grandes atascos y donde muchas familias han sido víctimas de accidentes de tráfico. Es el mismo trayecto que también contempló en el 2013 el Plan Urbanístico de Ponteareas.

Paso atrás

“Hemos dado un paso atrás en la consecución de esta infraestructura”, valora el PP, explicando que el Ministerio, en vez de hacer el estudio de impacto ambiental del trazado acordado, ha planteado dos nuevas alternativas. “Para mayor sorpresa, la primera opción que se plantea no es la existente, sino una nueva que arrancaría en la A-52, pero saldría en la N-120, a la altura de la parroquia de Areas”, anuncian los populares, que se reunieron la semana pasada con la Plataforma de Afectados de la N-120 para anunciarles este cambio de criterio.

“Vamos a presentar una moción urgente para que el pleno se posicione contra este cambio. El gobierno local, que nos consta que son conocedores, debe explicar y mostrar su opinión en referencia a esta modificación”, adelanta el PP, recordado que el Gobierno debe a Ponteareas los 21 millones consignados en los PGE de 2018 para hacer realidad esta infraestructura.

"Esperpéntico"

Por su parte, la Plataforma de Afectados de la N-120 también considera "esperpéntico" el trazado que esboza el Gobierno de España, pues desembocaría 3 kilómetros antes de llegar al centro de Ponteareas “para acabar de reventar las tres parroquias”. Por ello, el colectivo vecinal carga contra el PSOE, a nivel autonómico y municipal. A la ejecutiva de Ponteareas le pide que dimita, mientras que instan a la alcaldesa a que convoque un pleno para nombrar al secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, persona no grata.