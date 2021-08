El PSOE de Porriño aclara que “ni puede ni debe someterse a imposiciones” de EU Son, que lleva meses reclamando la destitución de la alcaldesa, Eva García de la Torre, y que el martes dio por rotas las negociaciones con los socialistas por “falta de autocrítica” al no querer relevar a de la Torre en sus funciones de regidora del municipio. Desde el PSOE explican que “nuestro partido no negoció; no se nos dio la oportunidad. Se mantuvieron dos reuniones con EU Son en las que se nos impuso quien tenía que irse y quien teníamos que poner al frente de la alcaldía”.

El grupo socialista recuerda a EU Son que “a día de hoy en Porriño gobierna una coalición PSOE-BNG, y ustedes se muestran partidarios de apoyar un gobierno de derechas con el Partido Popular como única posible salida”. En este sentido cabe destacar que EU Son manifestó su intención de “hacer lo que sea necesario para que otra persona asuma la alcaldía”, y la única posibilidad de que eso pase es apoyar al PP en una moción de censura, aunque eso inicialmente parece imposible.