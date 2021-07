Una tradición viva desde el Medievo

Santa Marta de Ribarteme no tendrá hoy, por segundo año consecutivo, procesión de ataúdes por el COVID-19. El cura titular de la parroquia prohibió el alquiler de los féretros y el cobro por el porteo de ofrecidos durante la procesión, pero no podrán materializarse las nuevas normas al no celebrarse. Los vecinos piden la continuidad de la procesión en su formato original una vez que se retome. Los historiadores sitúan su origen en la Edad Media y nunca antes de la pandemia se había suspendido.