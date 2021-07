Las alcaldesas de O Rosal y Tomiño, Ánxela Fernández y Sandra González, y el regidor de A Guarda, Antonio Lomba, acordaron exigir al Gobierno las modificaciones legislativas necesarias para el reconocimiento de las propiedades vecinales de la línea de la costa por parte del Estado. Lo hicieron tras una reunión con las comunidades de montes de los tres municipios. El Concello de O Rosal llevará a pleno mañana una moción conjunta para poner de manifiesto que los montes vecinales en mano común son legítimas titularidades de los vecinos comuneros y solicitar al Gobierno los cambios en la regulación.

Esta solicitud es producto de las denuncias de las comunidades de montes después de que el catastro les remitiese varias cartas para advertir que la titularidad de esas propiedades corresponde a la a la administración estatal. Los comuneros avisan de que se está llevando a cabo una “confiscación encubierta de estas tierras”.

El Estado ampara su actuación en el artículo 9 de la ley de Costas, que asegura que “dentro de la demarcación marítimo-terrestre, no podrán existir territorios de propiedad distinta de la demanial del Estado”, pero para los comuneros esta interpretación no es correcta. Consideran que la naturaleza colectiva de las tierras comunitarias está protegida por la ley de montes vecinales, y no deben ser tratadas por tanto como propiedades privadas.

La moción plenaria conjunta solicita por tanto la modificación legal que incluya que las titularidades comunitarias puedan existir en las demarcaciones marítimo-costeras y que reconozca a los montes vecinales a la par de los bienes de dominio público y privados.