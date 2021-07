El Concello de Redondela “ha perdido en subvenciones de Servicios Sociales 109.227 euros y, además, en una circunstancia inaudita, tendrá que devolver a la Consellería de Emprego, 7.057 euros”. Así lo asegura el grupo municipal del PP, cuya portavoz Carmen Amoedo lo achaca a la “ineptitud y desinterés de la concelleira de Benestar Social e Muller, Digna Rivas”.

La Secretaría Xeral de Igualdade reclama al Ayuntamiento de Redondela la devolución de 7.057,95€euros de la ayuda concedida al Centro de Información á Muller (CIM). En concreto, informa el PP, se trata de horas no empleadas por los servicios de psicología, igualdad y por la asesoría jurídica. “No hay precedentes de una circunstancia como esta en Redondela”, señala la portavoz municipal del PP. Amoedo califica de “injustificable y deplorable” que no se hayan empleado esas horas y de “vergonzoso” que el Concello tenga que reintegrar esa cantidad, “sin olvidarnos de que no hubo servicio de abogada durante una época tan difícil como este año de pandemia”.

La concejala de la oposición achaca también a “la dejadez de Digna Rivas” que mujeres víctimas de violencia de género no hayan podido acceder a un trabajo a través del Concello. “La Xunta aprobó una ayuda de 109.227€ euros para la contratación durante un año de cuatro mujeres que habían sufrido agresiones machistas. Sin embargo, esa ayuda se solicitó muy tarde lo cual, al tratarse de una subvención de concurrencia competitiva, ha dejado a Redondela, de hecho, sin ella: nuestro concello está en el número 43 de una ‘lista de espera’ de 60 ayuntamientos”, dice.

Tercer año sin ayudas

Amoedo afirma que “este es el tercer año que el Concello de Redondela deja de cobrar estas ayudas: en 2019 el gobierno local no las pidió y en 2020 las solicitó el último día de plazo, algo similar a lo que ha sucedido este 2021. Lo más grave es que mujeres víctimas de violencia de género han perdido la opción de volver al mundo laboral”, dice en una nota de prensa.

Para la representante del PP de Redondela, “la gestión de Digna Rivas al frente de Servicios Sociales es un completo desastre: ha dejado sin gastar casi 98.000€euros de los 115.000 que tenía para cuatro programas sociales y en tres de ellos no invirtió un céntimo: Inclusión Social, Plan de Ayuda Infantil y Promoción del Alquiler. No usó más de 2.600 horas de las 3.909 extraordinarias que asignó la Xunta a Redondela el año pasado al Servizo de Axuda no Fogar. Esas horas estaban destinadas a atender en su domicilio, de manera gratuita, a personas en situación de dependencia, incapacidad, edad o soledad”, explica Amoedo.

“Aunque, quizá lo más grave sea que de los 80.000 euros destinados por el Concello a subvenciones de Emerxencia Social, únicamente dispuso de 17.192, apenas un 21%, durante meses de especial dureza por el efecto causado por la pandemia”, concluye la portavoz del grupo municipal del Partido Popular.