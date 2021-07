La imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de la Armada Española, volvió el viernes a aguas del Miño en una de las pocas procesiones fluviales que se celebran en España. Embarcó en el patrullero ‘Cabo Fradera’, como solía hacer antes de que la pandemia obligara a suspender el evento en 2020.

Inicialmente no estaba permitida la salida de la procesión, aunque desde la Comandancia Naval del Miño hicieron todo lo posible para dar este paso hacia la normalidad y, finalmente, consiguieron la autorización pertinente. Con todo, no fue un desfile como los de antes, pues la comitiva no bajó en procesión desde la catedral, donde fue la misa previa, hasta la marina.

Ya en el río, solo una dotación del patrullero y el párroco don Santiago acompañaron a la Virgen en su travesía en el ‘Cabo Fradera’ hacia el Puente Internacional, donde tuvo lugar la ofrenda floral.

Se notó la ausencia del patrullero portugués ‘Río Minho’, actualmente en obras, pero sí que pudieron unirse a la comitiva fluvial diversas embarcaciones de pesca y deportivas, encantadas de recuperar esta tradición religiosa.