Salvaterra volverá a brindar con los vinos de la subzona del Condado el último fin de semana de agosto. El Concello dio a conocer ayer su programación de verano, cuyo colofón final será la LXII Festa do Viño do Condado do Tea, que se adapta a la situación actual de pandemia. Será la primera vez que se celebre en este contexto sanitario, pues el año pasado, un aumento de los contagios en el municipio a mediados de agosto obligó al Ayuntamiento a cancelar toda la programación estival por precaución, feria del vino incluida.

La edición de este año tendrá lugar desde el viernes 27 al domingo 29, con visitas a las bodegas de la zona con degustación. Además, también habrá catas comentadas, dirigidas por las bodegas participantes, en Casa do Conde, y un túnel del vino. El sábado 28 se elegirán los “vinos deliciosos” del año en la Casa do Viño a puerta cerrada, mientras que las actuaciones musicales se trasladarán a la Praza do Concello. Serán dos las citas: la Banda Crebinsky el viernes y Susana Seivane el sábado.

La Festa do Viño irá precedida de una amplia programación cultural pensada para disfrutar en familias. Actividades de cine, teatro, deporte y música se desarrollarán en la Praza do Concello, ubicación que permite delimitar y controlar el aforo. Además, como medidas de seguridad, se requiere asistir con una hora de antelación para aplicar los protocolos anticovid. La primera cita será el viernes 6 de agosto con la proyección de la película infantil “As mascotas da raíña”.