Una composición de la artista tudense Noelia Solleiro, elegida canción del verano en Galicia

“Es muy reconfortante y agradable que reconozcan tu trabajo, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y después de tantos años dedicándome a la música”, apunta Solleiro. Y es que después de doce años como vocalista en orquestas, ahora ha emprendido su camino en solitario con varias canciones compuestas y más que están por llegar próximamente. El videoclip de Vive Galicia ya se puede visualizar en la plataforma YouTube, y tanto el vídeo, la producción como los arreglos musicales están hechos por el músico pontevedrés Ángel Paz, que también participó en la composición musical del tema. Además, ya se puede escuchar también en las plataformas digitales de streaming más habituales.

Noelia Solleiro y Ángel Paz ya fueron noticia hace unos meses, con motivo del Día das Letras Galegas, cuando musicaron e interpretaron un poema de Xela Arias para honrar a la escritora, profesora y traductora.

“Me encanta hacer música. Me expreso mejor cantando y escribiendo letras con melodía, que hablando. Escribo para mí y, si me encargan algún trabajo, para los demás. Me apasiona el mundo de la música y la interpretación. Vive Galicia es un tema para todos los gallegos”, concluye la autora tudense.