El gran tesoro arqueológico de Baiona se cae a pedazos

El mantenimiento del museo al aire libre cuesta en torno a 3.000 euros al año, según los comuneros

El yacimiento se convirtió hace poco más de una década en el primer museo al aire libre de la comarca miñorana en terrenos de la comunidad de montes de Santa Cristina de A Ramallosa. Los comuneros promovieron en 2008 con una inversión superior a los 100.000 euros la musealización del espacio en el que aparecen también grabados de elementos abstractos como el conocido “rodaballo” o figuras estrelliformes o circulares. Lo hicieron con la ayuda de los expertos del Instituto de Estudos Miñoráns, que se encargaron de diseñar el proyecto y ejecutar los trabajos para poner en valor uno de los mayores atractivos turísticos alternativos en un municipio costero que se lo juega todo a la baza del sol y la playa.

Trece años después de aquella intervención pionera, las pasarelas que permiten acercarse a los grabados neolíticos están rotas o invadidas por los arbustos y los paneles informativos, tirados por el suelo. El asunto llama la atención de arqueólogos y amantes del arte rupestre que lo denuncian a través de las redes sociales.

¿Por qué se ha abandonado el espacio prehistórico? “La comunidad de montes no tiene presupuesto”, asegura su presidente, Xosé Alfredo Pereira. La entidad es la titular de los terrenos y se ha encargado “siempre” del mantenimiento, pero “este año no hemos podido cortar madera porque no se ha aprobado el plan de ordenación del monte y no disponemos de dinero para asumir la limpieza”.

Tanto el desbroce como la reposición de elementos dañados supone una media de 3.000 euros al año, según asegura el presidente. Un “esfuerzo” que asumen los comuneros, denuncia, sin ningún tipo de ayuda de ninguna administración, pese a formar parte la estación de arte rupestre del patrimonio prehistórico de todos. El respaldo, recalca, no solo debe ser económico, sino también burocrático, ya que “Patrimonio tarda más de seis meses en autorizar las limpiezas en entornos protegidos como este y eso no es operativo”. El representante de los comuneros asegura haber solicitado ayuda al Concello de Baiona sin éxito.

El alcalde, Carlos Gómez Prado, reconoce la necesidad de “ponerse manos a la obra”. Afirma haber encargado una valoración técnica de los desperfectos para buscar soluciones “Las competencias para limpiar el monte son de la comunidad, pero lo que podemos hacer es colaborar a la hora de encontrar financiación”.