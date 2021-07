El PP de Redondela considera que Digna Rivas (PSOE) “debe dejar la Alcaldía”. La portavoz del principal grupo de la oposición, Carmen Amoedo, no solo pide a la regidora que dimita sino que hace un llamamiento a los demás representantes políticos en el Concello para “reflexionar sobre el grave deterioro de los servicios municipales y la necesidad de plantear soluciones”.

La reciente polémica por la falta de efectivos de Policía Local al no haberse previsto la ausencia de agentes por bajas y vacaciones, colmó la paciencia del PP. Ya AER, el grupo socio del PSOE en el gobierno local, exigió a Rivas “un cese o dimisión al máximo nivel” por este asunto. La líder de la oposición cree que el episodio de la falta de policías el sábado 26 de junio –cuando se produjo un accidente de tráfico mortal– “es una muestra más de la interminable lista de deficiencias de su gestión, que ha deteriorado los servicios básicos municipales”.

Amoedo recuerda que semanas atrás, efectivos de emergencias de Redondela no pudieron acudir a un incendio al no haber pasado los vehículos municipales la ITV. “A estos graves problemas de seguridad, se une el evidente abandono del mantenimiento en las parroquias, llenas de maleza por el retraso en las labores de desbroce; la lamentable situación de las playas, en las que no se dan las mínimas condiciones para el disfrute; o el malestar causado a las familias que pretendían acceder al programa de conciliación, y que se han visto obligadas a buscar alternativas por el retraso y falta de información”, pues la lista de admitidos se publicó un día antes del inicio de la actividad.

“Existe un problema de liderazgo y capacidad para coordinar a un equipo que garantice que los servicios se presten, al menos, con cierta normalidad”, dice la representante del PP, que tacha la situación de “alarmante”. Al mismo tiempo, propone que todos los grupos políticos “iniciemos un diálogo para plantear soluciones que acaben con la desastrosa gestión de estos dos años”.