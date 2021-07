Sacar buenas notas ha tenido premio en Salvaterra, un año más. El Concello entregó ayer el material informático a los mejores estudiantes de primaria, ESO, F.P. y bachillerato y fue posible una foto de familia con la alcaldesa, Marta Valcárcel.

Los tres de bachillerato, que debido a las restricciones de movilidad no han podido viajar a Reino Unido, como antes del COVID-19, han sido premiados con tres portátiles de 1300 euros cada uno, y aunque Alba Ojea, Daniel Álvarez y Anxo Añón preferían viajar, creen que el ordenador les será muy útil para comenzar sus estudios en la Universidad. Alba ha decidido estudiar Educación Primaria y piensa hacerlo en Santiago. Con una media de un 9,70 asegura que en toda su etapa de estudiante consiguió mejores resultados en bachillerato “porque era más consciente que necesitaba nota”. Un 9,71 logró Daniel que quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial, en Ourense o Madrid. “Me gusta porque es una rama que aúna matemáticas y física, dos áreas que me apasionan y se centra en el espacio y las naves, todo lo que me interesa”, indica. Anxo Añón, con un 9,48 en bachillerato, y que reconoce que es anárquico a la hora de estudiar, se ha decantado por Historia, en Santiago, por curiosidad e interés, especialmente la etapa contemporánea.

Los otros premios son una tableta Powerbank portátil y tarjeta memoria micro 64GB y están destinados a Ainoa Porto, Julia Bernárdez, Hector Pérez, Álvaro Souto, Noa Cambra, Inés Álvarez, Carla Domínguez y Sabela Álvarez, de Primaria. Cristian Páramos, Noelia Serrano y Sara Ferreira, de ESO. Brais Gomez y Pedro Mora, de FP.

La alcaldesa, que felicitó a estudiantes y docentes de los centros, indicó que Salvaterra es el único concello que entrega estos premios en la comarca y señaló que confía en regresar a premiar con viajes a Reino Unido, para mejorar el inglés.