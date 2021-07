El “Pan de Porriño” ya es marca registrada. La Asociación de Panaderos de Porriño presentó ayer este sello, otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El distintivo lucirá desde hoy en las ocho panaderías que promovieron la marca: Forno de Mosende, Chinchina, Argibay, Amaquía, O Progreso, Erundina, Milagros y Panadería Torneiros.

Cinco de los ocho panaderos acudieron ayer al Concello para presentar y agradecer el apoyo a “una reivindicación que llevó muchos años de trabajo y gestiones hasta alcanzar este reconocimiento”, manifestó José Manuel Fernández, presidente de la Asociación y propietario de Forno de Mosende.

Además, los panaderos reivindicaron la necesidad de recuperar la Festa do Pan, y de encontrar otros instrumentos de promoción nacional e internacional del “Pan do Porriño”. En este sentido, los ediles de David Alonso y Cami Moreira se comprometieron con la asociación a mantener reuniones en los próximos días para reanudar este año (probablemente en octubre) la celebración de la Festa do Pan.