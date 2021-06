Salceda no abre las piscinas “por responsabilidad sanitaria”

La alcaldesa de Salceda, Verónica Tourón, y el concejal de Deportes y Medio Ambiente, Rubén González, (ambos del PSdeG) defendieron en el pleno municipal mantener cerradas las piscinas de la localidad este verano, junto a otros concellos de los zona. La alcaldesa dejó claro que se hacía “por responsabilidad sanitaria”, ya que las obras de mejora de los vasos y playa, la primera fase de la reforma integral, todavía no están licitadas.

Las obras para mejorar las instalaciones todavía no están licitadas

El asunto salió a colación al tratarse la aprobación de la segunda fase de la mejora integral de la infraestructura, en este caso la reforma y acondicionamiento de los vestuarios.

Rubén González Coto recordó que el 26 de abril ya se aprobó la primera fase para la reforma de los vasos y playa que será financiada con fondos del Plan Concellos de este año. En la nueva fase, cuya redacción fue encargada a los arquitectos Miguel Ángel Rodríguez Varela y Rocío Bernárdez Fernández, se modernizará toda la zona y se incorporará energía solar y aerotérmica y nueva cubierta y aseo con vestuario para personas de movilidad reducida, entre otras actuaciones.

El PP, que se mostró de acuerdo con la realización de este proyecto de modernización, hizo, sin embargo, una intervención crítica con el hecho de que no se hubiese planificado la apertura del servicio para este año antes de iniciarse las obras, pues sería el segundo en que se mantiene cerrado. También pidió que se tomase ejemplo de los concellos que sí abren y no de los que no lo hacen. El edil Primitivo González, que bromeó con la necesidad del Concello de “empadronar a las ranas que entraron a vivir en la instalación en 2019”, criticó el hecho de que desde el ayuntamiento se promocione la alta natalidad, la edad joven de la población y, sin embargo, no se hubiese hecho un esfuerzo para abrir la piscina “habiendo dejado a los niños sin esa posibilidad porque no se hicieron los trabajos a tiempo, poniendo la pandemia como excusa”. Acusó de “trabajar improvisando y sin planificación”, con relación a esta infraestructura.

Tanto el edil responsable como la alcaldesa señalaron que las normas para la apertura son rigurosas y recordaron lo que ya se hizo público en el comunicado conjunto de cierre. La regidora además hizo referencia a la importancia de estas obras cuando estén concluidas, pensadas, precisamente, en dar un servicio de calidad a las vecinas y vecinos.