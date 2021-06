GañaMos acusa a Román González de tránsfuga y le exige su acta de edil

El edil fue víctima de pintadas en su casa tras anunciar el abandono del grupo

“En el caso de no renunciar al acta en el próximo pleno municipal del 28 de junio, GañaMos Asamblea Veciñal acordará declarar a Román González Garrido tránsfuga e instará a toda la corporación municipal al cumplimiento de los acuerdos alcanzados a nivel estatal en el Pacto de Antitransfuguismo”, advierten, culpando a Román González de contradecir las votaciones democráticas de la asamblea, de pactar con otras organizaciones ajenas a GañaMos y de ocultar su agenda política, manteniendo reuniones secretas con el grupo de “no adscritos” y otras organizaciones sin representación política en el Concello de Mos. En este sentido, se refieren los de GañaMos a Podemos, formación de la que es dirigente provincial y con la que, aunque no lo ha confirmado, podría presentarse a las elecciones municipales de 2023.

GañaMos presentará en el próximo pleno una moción en defensa de la ética política, al considerar que la renuncia de Román González es un episodio más de transfuguismo en el Concello de Mos. Pero esta no será la única moción relacionada con este edil que se debatirá en la sesión plenaria del lunes. Y es que, todos los grupos políticos presentes en la Corporación han apoyado una moción de repulsa y condena de las pintadas aparecidas en la casa del propio González Garrido días después de hacerse público su paso al grupo de no adscritos. En ellas se podía leer “Lixo oportunista. Fóra do Concelho!”.