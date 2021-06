En relación con la información del pasado día 18 de junio “Acuerdan suspender medio año a un procurador por no abonar las cuotas al Colegio”, la parte afectada alega que “El Colegio de Procuradores de Vigo a día de hoy no ha comunicado a mi cliente ningún acuerdo de ejecución de ninguna sanción, y es totalmente falso que se adeude cuota alguna al Colegio de Procuradores de Vigo ni desde el año 2.017 ni desde ningún otro momento. Efectivamente se ha dictado un Auto por la magistrada del Juzgado ContenciosoAdministrativo nº 1 de Vigo pero no desestimando el recurso interpuesto por mi representado, sino simplemente considerando que el procedimiento seguido no es el adecuado, resolución que no es firme y contra la que interpondremos recurso de apelación.”