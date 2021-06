El PP de Redondela denuncia que el gobierno local no ha contratado los trabajos de desbroce en las parroquias, para los que dispone de una partida de 100.000 euros, que fue reservada en los presupuestos, que se mantienen prorrogados desde hace dos años. Debido a este retraso, apuntan desde el grupo municipal del PP, hay numerosas zonas que presentan un estado de “total abandono”, e incluso lugares, por ejemplo en Vilar de Infesta, donde han aparecido plagas de cucarachas y ratas, como han alertado los vecinos.

La portavoz popular, Carmen Amoedo, recuerda que a principios de mes el gobierno local informó a los medios de comunicación que esta labor la realizarían once personas en situación de desempleo. “Desde el PP manifestamos que esta contratación nos parecía correcta aunque insuficiente, advirtiendo además que no se disponía de la maquinaria adecuada y, también, que era imposible que pudiesen realizar todo este trabajo a la vista del estado en el que están caminos, cunetas o lindes de toda Redondela”, indica Amoedo, que considera que “sería necesario reforzar estas tareas con más personal, algo que no se ha hecho, pese a haber presupuesto para ello, y también con medios mecánicos, de los que tampoco se dispone a día de hoy, como hemos comprobado”, puntualiza.

Riesgo de incendios

A esta circunstancia añade que el retraso en el inicio de los trabajos de desbroce “ha hecho que aumente el riesgo de incendios, y la dificultad de poder llegar a todos los lugares, la mayoría próximos a casas y a caminos y carreteras”. Una situación por la que la edil del PP responsabiliza al gobierno local (PSOE-AER) “por su constante improvisación y falta de planificación”.

Amoedo asegura que cuando gobernaba el PP los trabajos de desbroce “se licitaban en lotes para garantizar que las labores se hacían al mismo tiempo en todas las parroquias y había un trabajo constante de mantenimiento para disminuir al máximo el riesgo de incendios”.