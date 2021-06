Realizan pintadas en la casa del concejal que dejó esta semana el grupo GañaMos

El concejal de Mos Román González, que esta semana anunció que abandonaba el grupo municipal GañaMos –del que era portavoz en la Corporación– para pasar al grupo de no adscritos, ha sufrido un acto vandálico en su vivienda, que amaneció en la mañana del viernes con unas pintadas que dicen “Lixo oportunista fora do concelho!” y “Farsante!”. Los hechos ya han sido denunciados antes la Policía Local y la Guardia Civil, y el propio González relaciona dichas pintadas con “un ejercicio de venganza o represaría” por su decisión política. “No tengo pruebas contra nadie, pero sí mis sospechas, y es muy triste que en estos tiempos todavía exista gente anclada en la prehistoria mental, y que no tengan la capacidad de respetar la libertad democrática de las personas”, indica el edil, que es dirigente provincial de Podemos. El Concello de Mos ya ha emitido un comunicado manifestando su repulsa por estos actos vandálicos. Además, los cuatro grupos políticos y ediles no adscritos de la Corporación mosense redactarán una moción conjunta de condena que será llevada al próximo pleno de junio.