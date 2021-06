“Creo que es imposible aprobar el Plan Xeral en esta legislatura”

El pacto de gobierno alcanzado minutos previos al pleno de investidura de 2019 entre Movemento Salceda y PSdeG-PSOE se ha ratificado esta semana con la toma de posesión de Verónica Tourón como la primera alcaldesa socialista de Salceda con solo tres ediles. Un punto y seguido en el proyecto que ambos grupos de izquierdas iniciaron hace dos años para impedir un gobierno del PP; y es que la nueva regidora salcedense defiende que la hoja de ruta seguirá siendo la misma y que existe total cohesión en el bipartito. Con la mudanza a la Alcaldía ya realizada, Verónica Tourón asume el cargo hasta las elecciones de 2023 con la intención de “poder ayudar a la gente”.

–Con el cambio en la Alcaldía se cumple el pacto de investidura y parece que el gobierno en coalición está en sintonía. ¿Es así o solo en apariencia?

–Desde el primer momento siempre hubo una cohesión de equipo muy importante, tanto a nivel personal como a nivel político. Nunca tuvimos ningún tipo de problema y cualquier punto de vista diferente que podamos tener sobre algún tema siempre lo ponemos encima de la mesa y nunca hemos tenido problemas para resolverlos. La cohesión de equipo es total, funcionamos desde el primer momento y confío en que va a ser así estos dos años.

–¿Mejor de lo que se esperaba?

–Aunque nos costó llegar a un acuerdo de gobierno, yo estaba convencida de que en el momento que llegamos las cosas se iban a desenvolver son total normalidad, cara afuera y cara adentro.

–¿Qué nota le pone al trabajo de tu predecesora, Loli Castiñeira, estos dos años?

–No soy de poner notas, pero desde luego ha hecho un trabajo extraordinario. Creo que ha estado a la altura de lo que Salceda se merece y espero estar en la misma situación que ella. Ha hecho un trabajo muy importante en la gestión de la pandemia y cohesionando el equipo, ya que muchos de nosotros no nos conocíamos demasiado.

–Precisamente a ella le tocó gestionar lo peor de la pandemia y ahora a usted le corresponde el resurgir. ¿En qué ha cambiado esto la hoja de ruta prevista en 2019?

–Cambia en que hay proyectos importantes que estaban sobre la mesa en 2019 que hemos tenido que ir retrasando o poniéndolos en un segundo plano, porque era lo que tocaba en ese momento. Pusimos las personas y la gestión de la crisis sanitaria por delante de los proyectos. Creo que gestionar es saber cuál es la prioridad y en este caso era la gestión sanitaria.

–¿Esos proyectos van a tener que esperar a la próxima legislatura o se van a ejecutar en este mandato?

–No. Aunque vayan más ralentizados, los proyectos sí que se fueron poniendo en marcha, pero van más lento. Hablo de rehabilitación de edificios que hemos llevado a cabo en las aulas unitarias de las parroquias y que ahora continuarán o los trabajos previos del Plan General, entre otros.

–Como alcaldesa, ¿cuál va a ser si principal prioridad?

–Si la pandemia lo permite, espero poder realizar la primera reunión para constituir oficialmente el Consello de Participación Vecinal y espero que alrededor de ese Consello funcionen todas las áreas. Queremos que Salceda sea más participativa. También espero comenzar en breve los primeros trabajos del Plan Xeral y realizar la rehabilitación del Centro Social A Devesa, para lo que estamos buscando financiación.

–¿En qué fase está actualmente el Plan Xeral?

–Desde el intento de aprobación que hubo en 2015, realmente los trabajos realizados no se adaptan a la nueva Ley del Suelo ni cumplen las características que la Xunta nos pide en este momento, con lo cual ahora mismo se están evaluando las posibilidades para comenzar los trabajos base, que son los de cartografía y planimetría para poder empezar a trabajar.

Loli Castiñeira ha hecho un trabajo extraordinario como regidora

–¿No se va a poder aprobar en esta legislatura entonces?

–No. Creo que es imposible, pero no solo por la pandemia, sino que es imposible tener una aprobación de un Plan Xeral en una sola legislatura, pero espero que consigamos hacer los trabajos previos para que, en la legislatura que viene, suceda lo que suceda, sirvan de base para que Salceda tenga un Plan Xeral.

–¿Cómo afecta esto a la tan esperada ampliación del IES Pedras Rubias ya anunciada por la Xunta?

–Urbanísticamente los terrenos en los que la Xunta anunció que iba a realizar la ampliación ya se pueden poner a disposición, es más, son terrenos de la Comunidad de Montes que ya han sido cedidos a la Xunta y urbanísticamente cumplen las condiciones necesarias. Ahora estamos esperando a que la Xunta de Galicia presente el proyecto para nosotros poder darle la licencia. Al igual que pudimos dar la licencia del centro de salud en dos días, así lo haremos con la obra del instituto para que la aprobación sea inmediata.

–En nuevo centro de salud, la senda de Parderrubias y ahora la ampliación del instituto. La Xunta está invirtiendo en Salceda.

–Salceda tenía un déficit muy grande en infraestructuras. El centro de salud es un proyecto muy importante, pero aún quedan muchas infraestructuras importantes, educativas y de servicios sociales, que le corresponden a la Xunta y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que se ejecuten. Además, también tenemos un proyecto importante que es la rehabilitación integral de las piscinas municipales, que comenzaremos con la licitación de los trabajos en breve.

–Cuando termine la legislatura, ¿cómo le gustaría ser recordada?

–Dos años en política no es nada, pero me gustaría ser recordada humildemente como la alcaldesa que, en la gestión diaria con las personas, es totalmente accesible y participativa. Ser una más y poder ayudar a la gente.

–El PP la difine como una alcaldesa récord por ser el PSOE el grupo municipal que menos representación sacó en las elecciones. ¿Qué le diría?

–A las elecciones de 2019 se presentaron cinco grupos políticos y el PSOE no es el que menos votos sacó. Después de encabezar una candidatura, la alcaldesa sale de un pleno; yo he obtenido la mayoría en el pleno celebrado esta semana y eso me da la validez para ser alcaldesa. Es totalmente democrático. Independientemente de que tengamos tres concejales, somos un equipo de siete personas.