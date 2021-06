El grupo mosense The Turre’s Band celebra su vigésimo aniversario con el estreno de su nuevo disco, Zapatilla, un trabajo que recopila sus mejores temas, que se mueven entre el ska, la música balcánica y, sobre todo, el estilo de las brass bands americanas, aunque siempre sin perder la esencia enxebre gallega. Hoy, a las 12.30 horas, en la Sala Rebullón de Tameiga, ofrecerán uno de los conciertos de presentación.

El disco, de una hora de duración, se compone de 19 temas, entre los que destacan “Non me móvalos marcos”, una versión gallega de “Killing in the name of”, de Rage Against the Machine, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

⚠️ZAPATILLA XA ESTÁ DISPOÑIBLE ⚠️ Podedes atopalo en todas as plataformas dixitais para compartilo con todo o mundo e,... Posted by The Turre's Band on Thursday, June 17, 2021

“Este disco no entiende de edades, desde los más pequeños hasta los abuelos podrán mover los pies con el ritmo de la Turre’s hasta desgastar la suela de las zapatillas, de ahí el nombre del LP”, explica el cantante y saxofonista del grupo, Diego Cabaleiro.