Las obras de una gasolinera dejan sin conexión a tres barrios de Tui

El anuncio de la construcción de tres gasolineras low-cost en la parroquia de Areas no fue muy bien recibido por los vecinos, que consideran que sería más positivo darle a todos los terrenos que van a ocupar esas instalaciones un uso residencial. Y los problemas no han tardado en llegar. Durante la construcción de una de ellas, concretamente el pasado jueves 11 de junio, se cortaron los cables de comunicación que Movistar tiene en esa zona, lo que ha dejado sin conexión a media parroquia de Areas. Concretamente los afectados son tres barrios: Anta, O Carballo y Os Gaios. Los vecinos llevan ya sin poder conectarse a Internet por tanto seis días, ya que de momento el problema no se ha solucionado.