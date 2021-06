“Me gustaría quedarme y espero volver a dirigir el Concello en dos años”

–¿Cómo se siente por tener que dejar de ser alcaldesa?

–No le miento, me gustaría quedarme, pero estoy bien. Estoy muy orgullosa de haber tenido la posibilidad de ser la primera alcaldesa de Salceda de Caselas.

–Este es un cambio excepcional. Se decía que usted no dejaría paso como ocurre en otras localidades. ¿Lo ha tenido siempre claro?

–Mi grupo cumple sus compromisos y yo personalmente también. Varias personas me han pedido que rompiese el acuerdo, pero creo que el conjunto de las vecinas y vecinos no entenderían que no se cumpliese este pacto con el PSOE en el que la condición sine qua non era que compartiésemos el cargo, y no está entre mis principios faltar a la palabra. Nuestro proyecto es de cuatro años y funciona bien.

–¿Le dice al despacho adiós o hasta luego?

–No depende de mí pero, si mis compañeras y compañeros quieren, me presentaré a las elecciones en 2023 y espero que estos dos años hubieran servido como prueba de mi capacidad para liderar el Concello. Espero volver a dirigirlo con el apoyo de las vecinas y vecinos.

–Al PP le falta poco para conseguir la mayoría absoluta. Hay quien piensa que estos vaivenes pueden propiciarla. ¿Lo ve posible?

– No veo un vaivén, veo un pacto legítimo y democrático. Yo creo que el vecindario verá seriedad, compromiso, y verá sobre todo Salceda antes que interés personal y, necesariamente, verá la continuidad de un proyecto de futuro.

–¿No se planteó negociar con el PSOE para quedarse como alcaldesa?

– No. Conseguir un pacto de investidura, aún en circunstancias favorables para el PSOE, fue difícil y entendemos que no sería factible pedir un cambio ahora.

–Dice que las cosas funcionan bien, pero hay temas pendientes sin tocar por ustedes…

– Estos dos años fueron muy complicados sobre todo por la gestión de la pandemia, y sí es cierto que hay retrasos en algunas cosas, o que no se ven, pero se verán en breve. A la pandemia se ha sumado la falta de experiencia de gobierno en algunas áreas de varios compañeros y compañeras del equipo, que se han esforzado mucho y confío que ahora se verán los frutos de ese trabajo.

–¿Deja proyectos importantes encima de la mesa?

–Para mí todos los proyectos son importantes, desde el acceso a un pequeño barrio rural a la humanización de calles urbanas. No soy de poner el carro antes de los bueyes e iremos dando a conocer algunas ideas importantes a medida que se consoliden, tanto iniciativas desde el ámbito público como desde el privado, que mejorarán la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Nada queda encima de la mesa porque sigo trabajando con el gobierno local, por ejemplo para que queden exentas de IBI fincas que no tienen posibilidad de ser urbanizables y están afectadas por la revisión catastral impuesta por el Ministerio de Hacienda.

–¿Sigue resistiéndose a las redes sociales ?

– Sí, puedo vivir sin perfil propio.

–¿No se enteraría entonces que se publicó una foto suya con los dientes de “El Risitas”?

– Sí, me enteré. Esas cosas las hacen desde cierto anonimato, aunque la gente sabe quiénes son. Critican mi forma de vestir, si sonrío o no, creo que a un alcalde [refiriéndose a un hombre] no se lo harían… Por otro lado, no suelen criticar gestión, y eso es que el gobierno local funciona.

–¿Y se enteró de las críticas, también en las redes, a un edil del gobierno por ir a una fiesta ilegal?

– Conozco esos comentarios, de hecho lo plantee en la reunión de gobierno y se me dijo que era absolutamente falso. A todos y a todas nos asiste la presunción de inocencia, en las redes sociales se publican muchas cosas pero muy pocas con pruebas. No se puede dar credibilidad a todo.

–Dicen que es usted suele sonreír, pero que es muy dura en el trabajo con el equipo. ¿Es así?

– Tengo una mente positiva y no soy dura, soy responsable y exigente, y creo en el servicio público a la ciudadanía. A las concejalas y concejales nadie nos obliga a presentarnos, si lo hacemos debe ser por vocación de servicio y debemos ser eficaces; por eso soy exigente, conmigo en primer lugar.

–Por cierto, la izquierda suele ser crítica con Amancio Ortega y usted le pide ayuda...

– Yo me he dirigido a la Fundación Amancio Ortega porque como alcaldesa gobierno para todas y todos los vecinos sin distinguir entre la derecha y la izquierda. Tenemos un problema que es la necesidad de una segunda escuela infantil y mi obligación es intentar buscarle solución.

–¿Son necesarios los salarios del gobierno local?

– Los concejales y concejalas en concellos como el nuestro suplen la falta de personal, formulan propuestas y tramitan expedientes. El dinamismo y el nivel de servicios que hay necesita muchas horas de trabajo resolviendo asuntos. Puedo asegurarle que en los gobiernos de ahora se trabaja mucho quizás por eso hay menos gente que quiera comprometerse para ir en listas.