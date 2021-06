Un incendio arrasa 1.500 m2 de monte privado en Tui

Sucede todos los años en la previa de la llegada del verano y en este 2021 parece que no va a ser menos. Los pirómanos comienzan a hacer de las suyas en los montes gallegos. En este caso en Tui, en el barrio de Anta, a caballo entre las parroquias de Areas y Randufe. El fuego arrasó 1.500 metros cuadrados de verde y, lo que más llama la atención, es que todo el monte incendiado era privado y pertenecía a varios propietarios. Las llamas se llevaron especialmente por delante especies como robles o pinos.

Las alarmas saltaron en torno al mediodía del pasado miércoles, y la Consellería de Medio Rural desplegó en la zona a las brigadas contra incendios. Concretamente participaron cuatro agentes, cinco brigadas y seis vehículos motobombas. Las llamas fueron controladas rápidamente, y el incendio se dio por extinguido concretamente a las 16.53.

Medio Rural investiga ahora si el fuego fue provocado, aunque por la naturaleza de las llamas y el modus operandi todo apunta a que así es, como todos los que se producen habitualmente antes, durante y después del verano. A la zona también se desplazó una patrulla de la Policía Local de Tui, que participó en el operativo y también se encargó de guiar a los bomberos forestales de la Xunta de Galicia a la zona afectada. Fue precisamente la rápida actuación de las brigadas autonómicas lo que permitió que el incendio no fuera a más y afectara a más terreno y arbolado.

Lo que ha llamado la atención de este incendio es que se ha producido en una zona que no es de paso, por lo que los presuntos responsables se dirigieron específicamente allí para realizar este atentado contra la naturaleza. “Esto constata que los montes están en riesgo. De momento no tenemos ninguna sospecha de quiénes pueden haber sido los culpables”, explica Juan Carlos Boo, portavoz de la Asociación de vecinos Monte do Seao de Areas-Tui.

El incendio ha provocado preocupación entre los vecinos y comuneros de estas zonas, especialmente porque se producen en la antesala del verano y temen que los montes reciban nuevos ataques de pirómanos en los próximos meses. Habrá que estar atentos, por tanto, a si se trata de un hecho aislado o si Tui volverá a ser víctima de atentados contra la naturaleza.