La catedral de Tui, anfitriona en el festival de música antigua de Nueva York

La Catedral de Tui es la protagonista en la serie de conciertos Early Music of the America, el festival de música de Nueva York, con un concierto en la capilla románica de San Vicente del conjunto catedralicio y una da de las más desconocidas por el público y los historiadores. La producción está coordinada por el festival tudense Música no claustro y la actuación está protagonizada por el tenor Jonatan Alvarado, que descubrió el espacio tudense en su estancia en la capital del Baixo Miño en 2018, cuando presentó su disco precisamente en el certamen Música no claustro. Fascinado por los vacíos en la historia y la espectacular acústica de la capilla de San Vicente, Alvarado eligió esta arquitectura para responder a la invitación de esta serie de conciertos estadounidense dedicada a la música antigua de América. A este concierto, de título Huehuetenango. Music from an interrupted book, se suma Ariel Abramovich a la vihuela.

La actuación está dividida en tres bloques: el primero dedicado a la música litúrgica para la misa y el oficio, un segundo con motetes y el último formado por cuatro villancicos y el romance Dame acogida, que cierra esta grabación. Se trata de una selección ecléctica que combina obras de origen guatemalteco con otras foráneas de envergadura y funciones diversas, tal y como se alternan en los cancioneros. En palabras de Jonatan Alvarado, “nuestra intención es revelar las invisibles líneas que unen el gusto estético y el universo sonoro de esta comunidad, lo que componían, pero también lo que les gustaba cantar”.

Diferentes teorías

La capilla románica de San Vicente de la Catedral de Tui se ubica en la tribuna norte y fecha del siglo XIII. Su nombre y posibles usos responden a diferentes teorías actuales de investigación. Según la historiadora Carmen Manso Porto la finalidad original de esta capilla estaba vinculada con la música, y allí se cantaban a diario vísperas, matutinas y misas por los reyes de Castilla y León Fernando III y Beatriz de Suabia, y por los obispos tudenses. La capilla se sitúa en uno de los lugares más recogidos del templo, y en ella destacan sus arcos románicos de medio punto y las columnas con capitales y bases decoradas que dejan entrever la evolución arquitectónica que vivió este espacio a lo largo del tiempo, y que en la actualidad está en desuso.

La apuesta de Música no claustro por la difusión de los espacios más desconocidos del conjunto catedralicio de Tui comenzó en 2013 con la grabación del proyecto A rosa d’Adina realizada por ACadaCanto en los jardines de la catedral. La nueva producción que ha sido impulsada por el festival de música antigua de Nueva York fue grabada el pasado mes de mayo por un equipo de profesionales gallegos en coordinación por Música no claustro y el Cabildo de la Catedral de Tui. La grabación del concierto fue emitido ayer jueves a las 19.00 horas, horario de Nueva York, a través de Internet.

El festival tudense Música no claustro, por su parte, que el año pasado se pudo celebrar pese a la pandemia y fue en muchos sentidos pionero en este sentido, está previsto que se celebre este verano en agosto, un certamen “de música, patrimonio y creación” que tiene lugar en el conjunto catedralicio de Tui.