Máis lápidas en galego

Numerosos veciños e veciñas da parroquia de San Xurxo, en Salceda de Caselas, pediron onte que as futuras lápidas dos seus panteóns sexan escritas en galego, dacordo coa lingua que empregan na vida.

A sinatura do documento, no que a alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, e o vicepresidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, Xosé González Martínez, tamén asinaron para dar fe, foi o final do acto “En galego, agora e sempre” organizado polo Concello e a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, dentro das actividades con motivo do Día das Letras galegas.

Ademais, descubriuse unha placa na que se pode ler: “Na memoria de todas as persoas que aqui xacer, porque grazas a elas Galicia segue a ter cultura e lingua de seu”. Aínda que a placa ía ser descuberta pola alcaldesa e por González, Loli Castiñeira pediu que o fixera a presidenta da Asociación Veciñal de San Xurxo, Conchi Lago Troncoso.

Previamente houbo un acto no que interviron, xunto a rexedora e o vicepresidente da Asociación de Funcionarios, o párroco de San Xurxo, Francisco Ojosnegros e a secretaria da Asociación, Carmen Vaquero, así como Alex Rodríguez, concelleiro de Cultura, que exerceu de presentador. O músico Diego Fernández Vilela interpretou varias pezas galegas como flauta solista.

Durante os discursos, Xosé González sinalou que “os cementerios presentan a anomalía cultural máis evidente do que pasa no país” e avogou por que a situación cambie.

Mentres o párroco fixo fincapé no papel de normalización do galego realizado pola Igrexa e especialmente pola Diócese de Tui-Vigo, a alcaldesa destacou que “cando unha persoa galegofalante morre, e tanto a súa esquela como a súa lápida están escritas en castelán, dalgún xeito queda anulada a súa experiencia como galegofalante”. “Os vestixios da lingua que falou esa persoa en vida quedan borrados, e con eses vestixios da lingua, unha boa parte da súa historia persoal. Esas persoas son colonizadas, na morte, por unha lingua que nunca foi a súa, sen lles permitir ningún tipo de dereito a réplica”.

Entre os membros do goberno local asistentes atopábase a tenente alcaldesa e próxima rexedora, Verónica Tourón, veciña de San Xurxo e a primeira que asinou, no acto de onte, o compromiso para que a súa lápida sexa en galego.