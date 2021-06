Saltan las alarmas en el banco de alimentos del Baixo Miño: “Se nos acaban las reservas”

La pandemia no ha finalizado. Y mucho menos las terribles consecuencias económicas y sociales que ha provocado. Siguen siendo muchas las familias en una situación límite, cuyos miembros se quedaron todos sin trabajo y que en algunos casos apenas tienen ingresos, por lo que siguen necesitando ayuda. Por eso no hay que bajar la guardia. Sin embargo, desde la asociación SOS Tomiño alertan de que en los últimos meses han bajado considerablemente las donaciones de comida tanto de particulares como de empresas. Esto, unido a que debido a la situación sanitaria la asociación no puede organizar las llamadas “operación kilo” en los supermercados y distintas superficies comerciales para recaudar alimentos, agrava la situación. “Se nos están acabando las reservas”, advierte el presidente de SOS Tomiño, José Quinteiro.

Y hay que tener en cuenta que esta entidad atiende concretamente a 156 familias de los municipios de Tui, Tomiño, Oia y O Rosal. En total, se encarga de entregar alimentos a 469 personas, y la escasez de donaciones y las dificultades para organizar eventos solidarios donde recibir alimentos ha provocado que en los últimos tiempos se estén entregando a las familias menos comida de lo que era habitual en los momentos más complicados de la pandemia, cuando se llegaba a suministrar una media de entre catorce y dieciséis toneladas mensuales de alimentos. La situación es preocupante, y ha llevado a la entidad a tener que comprar con fondos propios buena parte de los productos necesarios. “Estamos adquiriendo nosotros mismos unos 3.000 litros de leche al mes”, afirma el presidente de SOS Tomiño.

Por ello, han decidido poner a la venta 10.000 rifas solidarias por un euro. Los premios serán 3 vales de compra, con un primer premio de trescientos euros, un segundo de doscientos y un tercero de cien. En esta iniciativa participa la Asociación de Comerciantes de Tui (Acitui) y el sorteo tendrá lugar el 14 de octubre. El dinero recaudado se destinará íntegramente a la compra de alimentos como leche, cacao, harina, aceite, el pescado y la carne, productos todos destinadas a las familias de la comarca del Baixo Miño que lo necesitan.

Según los últimos datos de los que dispone la entidad, en abril de este año SOS Tomiño repartió unos 14.500 kilos de alimentos, la mayoría de ellos en Tui, seguido por los municipios de Tomiño, Oia y O Rosal.