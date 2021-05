Los agentes de la Policía Local de Nigrán no podrán volver a tapar las señales de los aparcamientos de autocaravanas. El alcalde, Juan González, se lo prohibió ayer y les dio la “orden inmediata de retirar las bolsas que impiden la visualización de las señales informativas”.El regidor remitió una providencia por escrito a la Jefatura con el objetivo de zanjar el enfrentamiento con el responsable de la plantilla.

El inspector jefe había ordenado tapar las señales a sus efectivos y había advertido por escrito al regidor de que las indicaciones son “ilegales”. Así lo sostuvo ayer mismo. Está de acuerdo en la función disuasoria de los aparcamientos para evitar que este tipo de vehículos se concentren en torno a las playas e incluso asegura que el bando que los regula fue redactado en la propia Jefatura, pero insiste en que deben señalizarse con paneles informativos, no con señales de tráfico.

“La normativa de la Dirección General de Tráfico indica que estas señales de aparcamiento deben estar basadas en una ordenanza municipal”, indica. En este caso, apunta, “prohíben el estacionamiento de otros vehículos que no sean autocaravanas y nos obligan a denunciarlos o retirarlos, pero no podemos hacerlo porque no hay soporte legal”.

A su juicio, la situación no cambia destapando las señales porque “siguen siendo ilegales”. El gobierno ha colocado carteles debajo para informar a los usuarios de que se trata de una zona recomendada porque descarta multar a los usuarios.