As Maimiñas, Mai e Miña, Lucía Lago e Irene Álvarez presentaron ayer en Mos, junto a la alcaldesa, Nidia Arévalo, y a la edil de Cultura, Sara Cebreiro, una nueva edición del Festival Infantil Musicando no Canto Conto, que se celebrará el domingo 30 de mayo en el Pazo de Mos. Una jornada para disfrutar de la actuación de As Maimiñas, a las 12.30 horas; y del concierto de Xoan Curiel y de la actuación del grupo Animar-T a las 19.00 horas.

La asistencia como público será gratuita, pero requiere de inscripción previa para garantizar el cumplimiento de los protocolos anti-COVID. Los interesados pueden apuntarse escribiendo al correo as.maiminas@gmail.com e indicando nombres, apellidos, número de teléfono y concierto al que quieren asistir.

Tanto As Maimiñas, como las representantes municipales Arévalo y Cebreiro, se mostraron “muy contentas y satisfechas de retomar un año más el Musicando Canto Conto”, que no se pudo celebrar el año pasado por la pandemia. Se trata de un festival ya consolidado en el Concello por ser una “alternativa cultural y de ocio ideal para las familias”.