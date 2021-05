O Premio de Poesía Victoriano Taibo volta ao panorama literario galego tralo parón do ano pasado pola pandemia con grandes novidades. A dotación económica sube mil euros ata os 4.000 e o traballo gañador será publicado pola Editorial Galaxia.

O Instituto de Estudos Miñoráns retoma a convocatoria coa colaboración do Concello de Gondomar e a devandita editorial coa finalidade de enxalzar a figura de Victoriano Taibo, escritor e mestre na parroquia de Morgadáns, e contribuír ao crecemento da literatura galega, convertendo Gondomar e este premio nunha cita imprescindíbel para as Letras Galegas.

O prazo para entregar os traballos está aberto ata o 31 de xullo. Deben ser orixinais e inéditos, de temática libre, escritos en lingua galega e deben ter unha extensión non inferior a 300 versos sen superar as 250 páxinas. Teñen que presentarse en papel por quintuplicado, con letra de corpo 12 nun sobre pechado co lema, alcume, pseudónimo ou título elexido polo autor/a.Acompañaranse as copias en papel cun CD ou USB coa obra en formato pdf sen datos que identifiquen a autoría.

O gañador comprométese a impartir un obradoiro de poesía no Val Miñor entre xaneiro e marzo de 2022 cunha duración de 18 horas. As bases pódense consultar na web do IEM.