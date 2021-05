Las áreas de autocaravanas desatan un conflicto en Nigrán

Los parkings para caravanas creados en Nigrán suman un total de 30 plazas, a razón de seis cada uno, y se ubican en dos puntos de Praia América, otros dos de Patos y uno en Panxón. Fueron habilitados ya el verano pasado y regulados por un bando municipal que pide a los autocaravanistas que los utilicen entre las 10.00 y las 21.00 para dejar espacio a los turismos en el entorno de los principales arenales en las horas centrales del día.

González: "No vamos a perseguir a los autocaravanistas con multas"

El citado bando fue prorrogado por el gobierno municipal en marzo, en previsión de la llegada de este tipo de vehículos en Semana Santa. Fue entonces cuando las señales aparecieron cubiertas por primera vez y cuando el jefe de la Policía –con el que este diario trató de contactar ayer sin éxito por encontrarse de baja– advirtió vía informe al gobierno de la necesidad de aprobar una ordenanza municipal para regularlos que recoja las sanciones aplicables en caso de infracción. Los técnicos jurídicos dieron la razón inicialmente al responsable policial al considerar que un bando prorrogado no sirve para regular los aparcamientos.

Los populares respaldan al funcionario policial

El gobierno retiró las bolsas de basura de las señales y, de acuerdo con el criterio de los funcionarios encargados de velar por la legalidad en el Ayuntamiento, finalmente ha emitido un bando nuevo que recomienda el uso de dichos espacios a los autocaravanistas. Para dejar claro que las señales son orientativas, no obligatorias, ha colocado unos carteles informativos debajo. Pero los plásticos han vuelto a cubrir las indicaciones de los estacionamientos esta semana y González asegura que “desaparecerán porque ordenamos la retirada”. El regidor recuerda que “esta es una decisión política que el inspector debe acatar, aunque no le guste”. Y es que, deja claro, la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia, entre otras normativas, establecen que los alcaldes son las autoridades competentes sobre los agentes municipales. “El gobierno marca unas líneas y una de ellas es promover el turismo de autocaravana porque es sostenible y porque cada vez mueve más gente. Lo que no queremos es perseguirlo con multas. No tenemos afán sancionador ni recaudatorio”, subraya.