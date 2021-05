Porto do Molle agota el suelo industrial

La lista de espera de empresas que han solicitado instalarse en el parque empresarial Porto do Molle engorda y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo ya casi no dispone de espacio que ofrecerles. En apenas una década de actividad, el polígono industrial nigranés ha agotado prácticamente el suelo industrial. Quedan exactamente 12.337 metros cuadrados de parcelas de esta tipología en el polígono y el Concello está a punto de aprobar ya la recalificación de otras inicialmente destinadas a otros usos con el fin de habilitar espacio para facilitar la llegada de nuevas firmas.

El parque empresarial que ocupa un millón de metros cuadrados en el corazón de Nigrán dedica algo menos de la mitad de su espacio a viales y zonas verdes y otros 505.279 metros cuadrados al desarrollo de distintas actividades económicas. Desde la instalación de las primeras naves en 2012 hasta la actualidad la ocupación ha alcanzado casi el 80% por ciento del espacio disponible. Se han instalado un total de 130 empresas que dan empleo a 2.850 personas.

La tipología de las parcelas es variada y también la demanda que suscitan. Las industriales son las más solicitadas. De hecho, de los 328.094 metros cuadrados de esta tipología habilitados cuando arrancó el polígono están ocupados 315.757, según los datos que manejan Concello y Consorcio, el 96,24% del total. Fuentes de ambos organismos apuntan que se están rechazando ya solicitudes de empresas por falta de espacio, entre ellas alguna compañía “muy importante” que necesitaba hasta 20.000 metros cuadrados para instalarse.

De ahí la solicitud de recalificación del Consorcio al Ayuntamiento para facilitar la instalación de nuevas compañías, que consiste en convertir también en industrial el uso comercial de ocho parcelas destinadas a empresas escaparate –como concesionarios de vehículos, mueblerías, etc.–, que por el momento no han suscitado interés. El gobierno municipal ha tramitado para ello la modificación puntual número 26 de las normas subsidiarias y ha obtenido ya los informes favorables de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, por lo que el alcalde, Juan González, espera dar el visto bueno definitivo al proceso “cuanto antes”. Son algo más de 40.000 metros cuadrados que podrán albergar nuevas actividades industriales.

El que también ha colgado el cartel de completo es el suelo comercial. Los 81.650 metros cuadrados previstos están ya activos o reservados en su totalidad. A los supermercados, uno en funcionamiento y otro en construcción, se sumará también el próximo año el gran centro comercial que traerá a Nigrán multinacionales como Decathlon, Leroy Merlin o McDonald’s.

Siguen libres en cambio los espacios dedicados al ocio y a los servicios recreativos, con 33.276 metros cuadrados, y los reservados para equipamiento social, 10.950 metros cuadrados. Tan solo el 11,68 por ciento de las parcelas reservadas a empresas de ofimática, concretamente 5.995 metros cuadrados de los 51.309 totales.

El Concello descarta ampliar el parque empresarial por el momento





La alta ocupación de Porto do Molle no traerá consigo por el momento una ampliación. Así lo asegura el alcalde, Juan González. “Tenemos un polígono de un millón de metros que cubre perfectamente las necesidades planteadas en equilibrio con el medio ambiente y el paisaje. Estamos satisfechos con lo que tenemos y no queremos morir de éxito. A ver si por querer ser más ricos vamos a acabar siendo menos ricos en otras cuestiones”, explica. No lo descarta en el futuro. Eso sí, la propuesta debe ser irrechazable. “Si se plantease algo muy bueno para Nigrán ya veremos”, afirma.