El choco centra el menú en Redondela

Redondela no renuncia a su cita anual con el choco. A pesar de que este año la multitudinaria degustación bajo la carpa de la alameda no se pudo hacer debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, los “choqueiros” están disfrutando del producto culinario por excelencia del municipio en sus restaurantes. Once establecimientos de hostelería participan en las “Xornadas Gastronómicas do Choco”, una iniciativa está logrando un importante éxito y que se mantendrá hasta el domingo. Los clientes pueden degustar distintas especialidades basadas en este cefalópodo para consumir en el local o por encargo gratuito a domicilio a través de la plataforma Roombo.