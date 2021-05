A parroquia de Baíña conmemora hoxe o Día das Letras ás 12.00 no colexio de Fontes. O acto comezará coa presentación do novo libro de Caíno, “Os ollos no tempo”, e a estrea da canción sobre Xela Arias de Samuel Soto, que actuará acompañado de Ardeluma. Logo inagururarase unha mostra de debuxos dos alumnos.