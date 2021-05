Aulas en plena naturaleza

¿Es posible que un niño que viva en un entorno rural rodeado de bosques no distinga un carballo de un eucalipto? Por extraño que parezca esto es lo que observó la coordinadora de la biblioteca del CEIP Doutor Suárez de Fornelos de Montes, Jessica Rodríguez Piñeiro, y lo que la empujó a poner en marcha un proyecto didáctico con el objetivo de acercar al alumnado conocimientos acerca del lugar en el que viven, para que de esa forma descubran le patrimonio natural, artístico y cultural que los rodea.

“‘Fornelos ao monte’ nació con el propósito de que todo lo que hagamos tenga una implicación social, que los niños puedan disfrutar de los espacios naturales al aire libre y aprender en contacto con la naturaleza. Alumnado, familias, profesorado, habitantes del entorno... todos nos unimos a favor de Fornelos y del aprendizaje”, explica Jessica.

Todo comenzó a principios del curso desde la biblioteca escolar como una especie de juego didáctico con la implicación de la mascota del centro para animar a los niños, de 3 a 12 años, a participar en esta aventura educativa y didáctica. “Nuestra mascota iba dejando pistas a los alumnos relacionadas con Fornelos a través de cartas, audios, juegos de manera que, progresivamente, iban acercándose a la iniciativa”, señala la responsable del proyecto.

Labor de investigación

A partir de ahí empezó una labor de investigación y con la colaboración de distintos expertos sobre la zona que les ayudaron a explorar los distintos espacios de interés tanto por su valor natural como cultural. “Hicimos un taller sobre la edad de los bosques conociendo la flora autóctona con la ayuda de un agente forestal y haciendo una ruta a pie por el entorno del centro, repoblamos con carballos a partir de bellotas recolectadas por los alumnos algunas zonas afectadas por los incendios de hace tres años, se visitaron elementos del patrimonio cultural como la Cidade do Alén, el Foxo do Lobo, los 'neveiros' o el Monte da Cidade guiados por arqueólogos y gente de la zona” , comenta Jessica. Lugares todos ellos de gran importancia cultural para Fornelos pero que muchos niños, e incluso sus familias, desconocían su existencia y su potencialidad como recurso turístico.

“Aunque estamos en plena naturaleza, la realidad de hoy es que la mayoría de los padres de los alumnos no trabajan en Fornelos y su tiempo de ocio lo pasan en su casa o se desplazan a ciudades como Vigo o Pontevedra. Además los niños tienen muchas distracciones como la televisión, Internet o videojuegos, nada que ver con otros tiempos en los que en estas zonas rurales se jugaba en el campo o en el bosque. Y si no conoces tu entorno no lo valoras”, dice.

Aprendizaje al aire libre

El momento actual con la pandemia del coronavirus facilitó el desarrollo del proyecto puesto que sirvió de aliciente para impulsar el aprendizaje en espacios al aire libre, fuera de las aulas. En las distintas visitas al monte se hicieron recogidas de basura, plantaciones, juegos y entrevistas a los expertos en distintos ámbitos. También los alumnos crearon libros pop-up, compusieron canciones y elaboraron folletos de cada una de las zonas que se iban investigando, también con la grabación de vídeos informativos.

Por último, en las últimas semanas están trabajando en la creación de chapas diseñadas por el alumnado que se pondrán a la venta para recaudar fondos que se destinarán a la repoblación de zonas de bosque quemadas.