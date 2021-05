En tiempos de pandemia, cualquier plan que se salga de la norma se disfruta mucho más, y si no que se lo digan a los alumnos y profesores del IES Ribeira do Louro de Porriño, que a pesar de llevar 20 años realizando la misma actividad conmemorativa del Día das Letras Galegas, la edición número 21 se “ha valorado mucho más”, confiesa María José Iglesias, la impulsora y coordinadora del enorme mural que cada 17 de mayo cuelga de la Casa Cultural de Porriño.

“Es una actividad única en Galicia”, asegura Iglesias, asombrada porque “le doy clase a hijos de antiguos alumnos que también han realizado el mural”. Cada año cuatro telas de 8 metros de alto por 3 metros de ancho dan forma al gran telón, que en esta ocasión rinde homenaje a la poetisa Xela Arias. Iglesias, que es la profesora del Dibujo del instituto, es la encargada de diseñar la ilustración, a la que luego dan color los alumnos y alumnas.

Un centenar de jóvenes de 3º y 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y Formación Profesional han participado este año en la actividad. Debido a los protocolos anti-COVID, el centro tiene restringidos los traslados en autobús, por lo que el diseño se tuvo que adaptar a esta “nueva normalidad”. Hubo menos tiempo para confeccionar el mural, pues el alumnado tuvo que hacer los desplazamientos a pie, primero hasta la Plaza do Cristo, donde se pintó el dibujo, y luego, con las telas a hombros, llevaron el resultado final hasta el centro cultural.

“Lo disfrutaron muchísimo”, cuenta María José Iglesias, que esbozó un diseño floral con el retrato de Xela Arias para ilustrar el mural. “Con todo lo que hemos pasado este último año, había que hacer algo colorido para comunicar alegría”, destaca la profesora de Dibujo, haciendo hincapié en la colaboración del Concello de Porriño, que, independientemente del color político del gobierno de turno, siempre se implica en la actividad y es el encargado de colocar y retirar las telas. Este año, además, fue la edil de Cultura la que insistió en la necesidad de dar continuidad a la iniciativa a pesar de la pandemia y encargó al instituto un mural adicional para colgar de la casa consistorial.

El IES Ribeira do Louro tenía previsto celebrar por todo lo alto la vigésima edición de esta actividad el año pasado, pero la irrupción del COVID obligó a cerrar las aulas, por lo que no fue hasta noviembre cuando se realizó el mural correspondiente al 2020. “Pedimos voluntarios para hacerlo y se presentaron un montón de alumnos”, recuerda Iglesias, emocionada por el seguimiento de la actividad entre los estudiantes: “ya me están preguntando por el diseño del próximo año”.