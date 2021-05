La Asociación Patrimonial y Etnográfica Acueducto de Caldelas ha agradecido al gobierno MS-PSOE de Salceda la moción llevada a pleno el pasado 29 de abril para defender el patrimonio fluvial de Galicia en general y el del río Caselas en particular. “Agradecemos no solo su apoyo, sino que también hayan hecho suya esta defensa y comprendiesen su urgencia”, destacan desde el colectivo, que ya han contactado con los Concellos de Tui, Salvaterra y Tomiño para que lleven a pleno una moción que inste a la Xunta a revisar los proyectos Migramiño y Mil Ríos, y a la Confederación Hidrográfica a reponer el Acueducto do Pontillón.